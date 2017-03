Pares da New Star Dance com cinco vitórias

Os pares do New Star Dance Clube, de Santarém, continuam a brilhar na dança desportiva tendo alcançado cinco primeiros lugares na segunda prova do Circuito Nacional que decorreu no sábado, 25 de Março, em Porto de Mós. Em Standard Xavier Pereira & Matilde Costa ganharam em Juvenis 1, Francisco Ramos & Eduarda Suspiro em Juvenis 2 e Fábio Tomás & Maria Tadeia em Juniores 1 Intermédios.

Em Latinas, Francisco Ramos & Eduarda Suspiro venceram em Juvenis 2 e Fábio Tomás & Maria Tadeia em Juniores 1 Intermédios. Xavier Pereira & Matilde Costa ficaram em terceiro lugar em Juvenis 1.