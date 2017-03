Atletas de 15 países no Grande Prémio de Marcha de Rio Maior

A 26ª edição do Grande Prémio Internacional de Rio Maior em Marcha Atlética está marcada para sábado, 1 de Abril, a partir das 15h30 nas ruas envolventes ao jardim municipal.

Estão já confirmados atletas de quinze países, o que proporcionará mais um espetáculo de grande competitividade. Para os atletas nacionais, a prova de Rio Maior é decisiva no apuramento para a Taça da Europa, que se realiza em Maio, na República Checa, e para os Mundiais de Londres em Agosto.

A partir das 15h30, com a marcha jovem de promoção, tem início um programa para diversos escalões, estando as provas internacionais agendadas para as 17h30 e 17h42 - 20 kms femininos e 20 kms masculinos, respectivamente. Para assinalar o Dia Mundial da Saúde vão também decorrer ao longo do dia, no jardim municipal, muitas actividades desportivas e de lazer abertas à participação de todos.

O Grande Prémio Internacional de Rio Maior em Marcha Atlética é organizado pela Câmara Municipal de Rio Maior, pela empresa municipal Desmor e pelo Clube de Natação de Rio Maior, contando com o apoio da Associação de Atletismo de Santarém, da Federação Portuguesa de Atletismo e da IAAF Associação Internacional, bem como de várias entidades e empresas da região.

Mais informação no site oficial da prova, em http://gpmarchariomaior.desmor.pt/.