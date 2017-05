Andebol sénior do JAC Alcanena regressa à 1ª divisão

A equipa sénior de andebol feminino do JAC Alcanena está de volta à primeira divisão do andebol feminino nacional depois de uma vitória concludente no sábado diante do ARC Alpendorada por 39-25.

A quatro jornadas do campeonato nacional da 2ª divisão, o JAC já alcançou uma das duas vagas de acesso à competição principal, estando ainda em aberto a disputa do título de campeão com a equipa da Assomada.

O JAC Alcanena, referência no andebol feminino nacional, abandonou a competição no escalão sénior em 2015, após uma época em que, inclusivamente, tinha alcançado pelo terceiro ano consecutivo as competições europeias.