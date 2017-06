Escola de Rio Maior ajuda atletas a conciliar alta competição e estudos

Secretário de Estado do Desporto faz balanço positivo do programa Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola.

Quando chegam à primeira aula da manhã, António Pinto, António Mendes e Tiago Costa já percorreram vários quilómetros dentro de água. Nenhum dos atletas é da região de Rio Maior, mas todos têm eles algo em comum.

Residem no Centro de Estágios de Rio Maior e integram o projecto-piloto lançado no início deste ano lectivo pelo Ministério da Educação que resultou na criação de Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE) em quatro escolas do país. A intenção é ajudar atletas envolvidos em alta competição a conciliar a preparação desportiva com bons resultados escolares.

O balanço deste programa é “positivo”, refere o secretário de Estado da Juventude e Desporto, durante a inauguração oficial da UAARE da Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira, em Rio Maior, na tarde desta segunda-feira, 5 de Junho, revelando que a taxa de aproveitamento escolar dos alunos no final deste terceiro período é de 92%.

Este projecto-piloto, além da Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira, em Rio Maior, está a funcionar também na Escola Fontes Pereira de Melo, no Porto, na Escola Amélia Rey Colaço, em Linda-a-Velha, e na Escola Secundária de Montemor-o-Velho. Em cada uma, foi constituída uma equipa pedagógica, que envolve o director, o professor acompanhante, o psicólogo da escola e os professores das disciplinas e os professores de apoio.

