Caminhada de Santo António na Raposa

O Centro de Aventura Juvenil da Raposa (concelho de Almeirim) em parceria com a comissão de festas organizam no próximo domingo, 11 de Junho, a 10ª edição dos Trilhos da Raposa - Caminhada de Santo António.

O percurso começa e termina no parque de estacionamento da Junta de Freguesia da Raposa, tem cerca de 10 quilómetros, uma dificuldade média baixa e estará sinalizado. Haverá abastecimento a meio do percurso.

As inscrições são obrigatórias até 10 de Junho, podendo ser feitas nos estabelecimentos locais (Mercearia Mena e Café Olaia) ou online - www.cajraposa.com.

A participação para os sócios do CAJ Raposa é gratuita e para os não sócios tem o valor de 2 euros, que deverá ser pago no dia do evento.