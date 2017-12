Miguel Arraiolos vence corrida São Silvestre de Torres Novas

Miguel Arraiolos venceu a corrida São Silvestre de Torres Novas, que se correu no sábado, 30 de Dezembro. Miguel Arraiolos, atleta do Sport Lisboa e Benfica, terminou com um tempo de 32m27s.



O jovem natural de Alpiarça foi o mais rápido a percorrer os 10 quilómetros da prova principal, deixando Bruno Vieira, do Maratona Clube de Portugal, na segunda posição, e Rafael Domingos, da Casa do Benfica de Abrantes, no último lugar do pódio.



Esta corrida contou com a presença de cerca de 900 atletas, em representação de 60 clubes e equipas, divididos entre a prova principal e os escalões de bambis (125 metros), benjamins (500m), infantis (1.000m), iniciados (1.500m), juvenis (2500m), juniores, seniores e veteranos (10.000m).



Todas as provas tiveram partida e chegada na Avenida Dr. João Martins de Azevedo, em Torres Novas.