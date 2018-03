FC Alverca regressa às vitórias no Pró-Nacional

Grupo Desportivo de Vialonga, 14º classificado, empatou a uma bola na deslocação ao terreno do Atlético do Tojal.

O FC Alverca venceu o Damaiense por 0-2 num jogo a contar para a 18ª jornada do Campeonato Pró-Nacional da Associação de Futebol de Lisboa. Com este resultado, a formação ribatejana encontra-se no terceiro lugar, com 33 pontos, menos dois que o líder Lourinhanense, que soma 35 pontos, mas tem um jogo a mais.

Já o Grupo Desportivo de Vialonga, 14º classificado, empatou a uma bola na deslocação ao terreno do Atlético do Tojal e passou a somar 10 pontos.

Na 17ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Lisboa, o União Atlético de Povoense empatou (3-3) com o Frielas e subiu ao sexto lugar com 25 pontos. Já o Juventude da Castanheira somou o segundo empate consecutivo frente aos Montelaverenses (2-2) e passa assim a somar 15 pontos, no 14º lugar.