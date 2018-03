União de Tomar domina Corta-Mato Regional de Santarém

O União de Tomar conquistou a vitória colectiva em masculinos e femininos seniores no Corta-Mato Regional de Santarém que se realizou no domingo, 4 de Março, em Casais Lagartos, Pontével. A estes resultados, a formação nabantina juntou ainda a vitória colectiva em masculinos veteranos, tornando-se assim na equipa com mais vitórias colectivas por categorias, no caso três.

No plano individual, o destaque vai para Filipe Rosa, da Associação Desportiva e Recreativa de Águas Belas, concelho de Ferreira do Zêzere, que conquistou a vitória individual em seniores masculinos, ao terminar o percurso de 10 000 metros em 34 minutos e 54 segundos. No lado feminino, Marina Ferreira, atleta de Torres Novas, bateu a concorrência com um tempo de 24 minutos e 23 segundos, conquistando assim o prémio individual em seniores femininos.