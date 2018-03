Selecção feminina de sub-19 perde com a Bélgica em Almeirim

A selecção portuguesa feminina de futebol de sub-19 perdeu por 1-0 com a Bélgica, na manhã desta quinta-feira, 8 de Março, em Almeirim, em jogo particular, de preparação para a Ronda de Elite de qualificação para o Europeu.



Depois de na terça-feira ter vencido as belgas, por 3-2, no Campo Chã das Padeiras, em Santarém, desta vez Portugal perdeu por 1-0 no Estádio Municipal de Almeirim, em Santarém.



Portugal irá tentar o acesso à fase final do Campeonato da Europa2018, na Suíça, diante das selecções da Sérvia, Dinamarca e País de Gales, em fase de apuramento a disputar de 02 a 08 de Abril, em Aveiro e Coimbra.



Apenas a primeira classificada do grupo 6 marcará presença na fase final da competição.