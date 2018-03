partilhe no Google+

Alverca aproxima-se da liderança do Pró-Nacional

O FC Alverca recebeu e venceu o Alta de Lisboa por 2-0, num jogo a contar para a 19ª jornada do Campeonato Pró-Nacional da Associação de Futebol de Lisboa. Com este resultado, a formação ribatejana subiu ao segundo lugar com 36 pontos, menos dois que o líder Santa Iria, que tem um jogo a mais.

Já o Grupo Desportivo de Vialonga somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer, ao perder com o Futebol Benfica por 0-2, mantendo-se assim no 14º lugar com 10 pontos.

Na 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Lisboa, o União Atlético Povoense somou o segundo empate consecutivo frente ao A-dos-Cunhados (1-1). A equipa da Póvoa de Santa Iria desceu ao nono lugar da classificação com 26 pontos. O Juventude da Castanheira perdeu na recepção ao Sanjoanense (0-2) e manteve-se no último lugar da tabela com 15 pontos em 18 jornadas.