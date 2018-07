Equipas da região na mesma série do Campeonato de Portugal

União Vilafranquense, FC Alverca, CD Fátima e AD Mação vão integrar a série C do Campeonato de Portugal em futebol na época 2018/2018, que está agora a arrancar. Esse é um dos resultados da mudança de figurino da competição, que passou de cinco séries de 16 equipas para quatro séries de 18 equipas. As duas equipas primeiras classificadas de cada série vão disputar os play-off de promoção, com os dois primeiros a garantirem a promoção à II Liga de futebol profissional. Os cinco últimos descem aos distritais.

As série foram arrumadas por critérios geográficos. No que toca às equipas da região integram a série C, que engloba clubes dos distritos de Santarém, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Castelo Branco, nomeadamente: UDVilafranquense; FC Alverca; CD Fátima; AD Mação; Anadia FC; FC Oliveira do Hospital; AD Nogueirense; ARC Oleiros; CD Alcains; Benfica de Castelo Branco; Sertanense FC; UD Leiria; Caldas SC; GD Peniche; SCU Torreense; GS Loures; SU Sintrense; e SG Sacavenense. O Campeonato de Portugal começa a 12 de Agosto.