partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Atletismo do União de Tomar recebido na câmara municipal

Atletas, treinadores e dirigentes da Secção de Atletismo do União de Tomar foram recebidos pelo executivo camarário no salão nobre dos Paços do Concelho de Tomar. Uma forma de homenagear a modalidade que, esta época, ganhou três títulos nacionais e mais de oitenta distritais, mobilizando mais de uma centena de atletas de vários escalões etários.

Paulo Saldanha, responsável pela secção, salientou a importância que teve nestes resultados a criação de condições para o treino das especialidades, nomeadamente os colchões de salto em altura e salto com vara adquiridos pelo município. Uma das figuras em destaque esta época foi precisamente Carlota Gonçalves, campeã nacional juvenil nessa especialidade.

A presidente da câmara Anabela Freitas e o vice-presidente Hugo Cristóvão revelaram que está em curso o processo de aquisição de barreiras de forma a dotar o Estádio Municipal de condições para o treino e realização das respectivas provas. Também nas imediações do Complexo Desportivo vai ser criado um espaço para o treino de corta-mato e dos lançamentos longos (martelo, disco e dardo).