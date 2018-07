Clube do Entroncamento alcançou um quarto lugar no escalão de juvenis (em 11 equipas participantes).

Futsal do Casal do Grilo representa Portugal em torneio nas Astúrias

A secção de futsal do Centro Recreativo Casal do Grilo participou com as equipas de iniciados e juvenis no XXV Torneo Internacional Fútbol-Sala Base - “Jony Rodriguez”, em Cangas del Narcea, nas Astúrias, Espanha.

O clube do Entroncamento alcançou um quarto lugar no escalão de juvenis (em 11 equipas participantes) e um excelente sexto lugar no escalão de iniciados (em 12 equipas participantes)

Participaram no torneio mais de sessenta equipas divididas por seis escalões de competição representando 18 clubes (16 de Espanha, 1 de Inglaterra e 1 de Portugal). Para a secção de futsal do Centro Recreativo Casal do Grilo, “foi muito gratificante ter estado presente neste torneio onde proporcionámos aos nossos atletas momentos únicos de convívio, companheirismo, união, amizade que esperamos que fiquem gravados para sempre na sua memória, no qual representámos com brio a cidade do Entroncamento e Portugal”.