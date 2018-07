Treinos para vários escalões de futebol jovem no sábado, 28 de Julho.

Treinos de captação para futebol jovem no Tramagal

O Tramagal Sport União vai realizar treinos de captação para vários escalões de futebol jovem no sábado, 28 de Julho, no Campo de Jogos Comendador Eduardo Duarte Ferreira, no Tramagal, concelho de Abrantes.

Os treinos para sub-10 e sub-11 começam pelas 09h30, enquanto o do escalão de infantis está marcado para as 17h00.