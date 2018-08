Associação de Futebol de Santarém mantém apoios a clubes

A Direcção da Associação de Futebol de Santarém (AFS) decidiu que vão continuar em vigor várias medidas e incentivos de apoio ao futebol distrital de forma a minimizar os custos financeiros.

A associação vai manter a isenção da taxa de filiação e de inscrição de equipa sénior, dos clubes que não tiveram actividade no âmbito da AFS na época anterior, no escalão sénior; Isenção da taxa de inscrição das equipas que se inscrevam na II Divisão e que na época 2013-2014 tenham participado em Provas Distritais Seniores; Redução de 50%, no primeiro ano, no valor da quota de inscrição de cada atleta das novas equipas seniores que não tenham tido actividade nas últimas três épocas; Isenção do pagamento da quota de transferência dos atletas seniores que nos três últimos anos não tenham tido qualquer inscrição no âmbito da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), suportando o clube apenas a quota da inscrição.

No Futsal manterá a isenção da taxa de filiação e de inscrição de equipa, dos clubes que não tiveram actividade no âmbito da AFS na época anterior, no escalão sénior, isenção da quota de inscrição dos atletas seniores dos clubes que se inscrevam pela primeira vez (novos clubes), isenção que vigorará pelo prazo de uma época, isenção do pagamento da quota de transferência dos atletas seniores que nos três últimos anos não tenham tido qualquer inscrição no âmbito da FPF, suportando apenas a quota da inscrição.

A AFS apoia nos valores das quotas de transferência dos escalões de Petizes e Traquinas e Infantis e mantém também o incentivo à inscrição de jogadores formados nos clubes, sendo a quota de 6,00 € para as revalidações de jogadores seniores de 1º ano (nascidos em 1995).

Por outro lado, todos os clubes irão beneficiar da isenção da taxa de jogo na 1ª jornada de cada campeonato, por cada equipa participante. O valor do pagamento antecipado da taxa de jogo terá uma redução de 12,5% sobre o valor actual, nos Campeonatos Distritais de Seniores de Futebol 11 e Futsal.