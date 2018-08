FC Alverca recebe AD Mação na primeira ronda do Campeonato de Portugal

Esta será a primeira época do novo formato do campeonato.

A 1.ª fase do Campeonato de Portugal 2018/2019 arranca j. Esta será a primeira época do novo formato. A Competição futebolística mudou de figurino e contempla quatro séries de 18 equipas.

As equipas União Vilafranquense, FC Alverca, CD Fátima e AD Mação vão integrar a série C do Campeonato de Portugal em futebol na época 2018/2018, que arranca no dia 12 de Agosto.

Assim na primeira jornada da série C o UD Vilafranquense recebe o ARC Oleiros, no sábado dia 11 de Agosto. A AD Mação desloca-se até ao campo do FC Alverca e o CD Fátima vai até Loures para defrontar o Clube de Futebol de Santa Iria.

Série C

Anadia FC vs GS Loures

UD Vilafranquense vs ARC Oleiros

SCU Torreense vs Sport Benfica Castelo Branco

SU Sintrense vs AD Nogueirense (Coimbra)

FC Alverca vs AD Mação

Caldas SC vs GD Peniche

CF Santa Iria vs CD Fátima

Sertanense FC vs CD Alcains

UD Leiria vs FC Oliveira Hospital