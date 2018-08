Goleada do Vilafranquense na primeira jornada do Campeonato de Portugal

O grande destaque da primeira jornada do novo formato do Campeonato de Portugal foi a goleada União Desportiva Vilafranquense, por sete bolas a zero em casa, frente ao ARC Oleiros. Destaque também para a estreia da Associação Desportiva de Mação, que venceu o Alverca, na casa deste, por duas bolas a uma (ver reportagem nesta página).

Nos restantes jogos os resultados foram os seguintes; Caldas Sport Clube 0 - 0 GD Peniche; Anadia Futebol Clube 1 - 0 Grupo Desportivo de Loures; Sertanense FC 1 - 0 CD Alcaíns; FC Oliveira do Hospital 1 - 0 União de Leiria; Sintrense 3 - 1 AD Nogueirense e União Torreense 1 - 1 Benfica de Castelo Branco. O jogo da primeira jornada do Centro Desportivo de Fátima frente ao Santa Iria de Loures, foi adiado para dia 22 de Dezembro.

A tabela classificativa ficou ordenada da seguinte forma; em 1º - UD Vilafranquense (3 pontos); 2º - Sintrense (3 pontos); 3º - AD Mação (3 pontos); 4º - Anadia Futebol Clube (3 pontos) 5º - Oliveira do Hospital (3 pontos); 6º - Sertanense (3 pontos) 7º Benfica de Castelo Branco (1 ponto) 8º - Torreense (1 ponto); 9º - Caldas Sport Clube (1 ponto); 10º - GD Peniche (1 ponto); 11º - Santa Iria (0 pontos); 12º - CD Fátima (0 pontos); 13º - Futebol Clube de Alverca (0 pontos); 14º - CD Alcains (0 pontos); 15º - Grupo Sportivo Loures (0 pontos) 16º - União de Leiria (0 pontos); 17º - AD Nogueirense (0 pontos) e 18º - ARC Oleiros (0 pontos).

Esta é a primeira época do novo formato. A competição futebolística mudou de figurino e contempla quatro séries de 18 equipas. As equipas União Vilafranquense, FC Alverca, CD Fátima e AD Mação integram a série C do Campeonato de Portugal em futebol. Assim na primeira jornada da série C o UD Vilafranquense recebe o ARC Oleiros, no sábado dia 11 de Agosto. A AD Mação desloca-se até ao campo do FC Alverca e o CD Fátima vai até Loures para defrontar o Clube de Futebol de Santa Iria.