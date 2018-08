Abrantes recebe Torneio Internacional de Iniciados em futebol

A gala Miss FRIMOR 2018 vai decorrer este ano a 2 de Setembro, último dia da Feira Nacional da Cebola de Rio Maior. Nessa noite vai ser eleita a representante do concelho no concurso nacional Rainha das Vindimas que terá lugar em Alenquer. Na apresentação da FRIMOR, as candidatas posaram para a fotografia com as vencedoras do ano passado e dois músicos dos The Black Mamba que estiveram na sessão.