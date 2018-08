Iniciados e seniores do Vitória Clube de Santarém começam época

Está de volta a febre do futsal a Santarém. O início dos trabalhos de pré-temporada do escalão sénior masculino do Vitória Clube de Santarém está agendado para segunda-feira, 20 de Agosto, às 19h45, na Nave Municipal de Santarém.

Em regime de treinos abertos a todos os que se pretendam candidatar a um lugar no plantel vitoriano, os trabalhos, nesta fase preliminar de Agosto, estender-se-ão aos dias 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31, sempre no mesmo local e horário. Após o ano zero implementado na temporada transacta, no qual o Vitória Clube de Santarém reactivou o escalão de seniores masculinos, após interregno de um ano, esta será mais uma etapa assente essencialmente na integração de valores oriundos da formação do clube.

Outro dos escalões vitorianos que iniciam a sua actividade ainda em Agosto é o de iniciados, categoria que contará em 2018/19 com duas equipas nas provas oficiais da Associação de Futebol de Santarém. No dia 27 de Agosto, segunda-feira, pelas 18h00, na Nave Municipal de Santarém, todos os candidatos em evoluir na modalidade podem comparecer.

Os iniciados, campeões distritais em título, conduzidos pelo técnico Paulo Antunes, encaram o novo desafio com ambição renovada. O inédito apuramento, consumado na época transacta, para a primeira Taça Nacional da Federação Portuguesa de Futebol nesta faixa etária, foi uma proeza cuja repetição é um dos objectivos maiores para a nova época.

Para inscrições ou mais informações os interessados poderão recorrer aos seguintes contactos: 919 134 378, www.facebook.com/vitoria.clubedesantarem ou vitoriacs@gmail.com.