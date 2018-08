João Pereira foi o melhor português em etapa do Mundial de Triatlo

O atleta que já treinou no Alhandra Sporting Clube terminou a prova com um tempo de 1h49m25s.

O atleta do Sport Lisboa e Benfica, João Pereira, que já treinou no Alhandra Sporting Clube, foi o melhor português na etapa de Montreal [Canadá], no Mundial de Triatlo, ao conseguir o sétimo lugar na classificação da prova masculina. Numa etapa marcada pelo percurso difícil no ciclismo e com o piso molhado, o atleta português aproveitou este segmento mais técnico para recuperar posições em relação à saída da natação. Depois manteve uma trajectória ascendente na corrida final e terminou a prova com um tempo de 1h49m25s. O Mundial de Triatlo vai decidir-se na etapa final em Gold Coast, na Austrália, de 12 a 16 de Setembro.