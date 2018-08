Catarina Quitério da Euterpe Alhandrense sagra-se campeã nacional

A prova teve lugar no campo de râguebi do Estádio Nacional de Oeiras.

A atleta Catarina Quitério, da secção de tiro com arco da Sociedade Euterpe Alhandrense (SEA), sagrou-se no final de Julho campeã nacional de campo em cadete recurvo na Final Round do Campeonato Nacional de Campo, prova organizada pela Federação Portuguesa de Tiro com Arco. A prova teve lugar no campo de râguebi do Estádio Nacional de Oeiras. Além de Catarina Quitério também Daniela Rotaru conquistou um terceiro lugar a nível nacional.