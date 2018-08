Tramagal Sport União realiza jogos de preparação

A equipa de seniores do Tramagal Sport União vai realizar dois jogos de preparação antes do início do campeonato. No domingo, 2 de Setembro, às 16h00 recebe no campo Comendador Eduardo Duarte Ferreira, no Tramagal, concelho de Abrantes, a equipa do Eléctrico de Ponte de Sôr. Na quarta-feira, 5 de Setembro, às 20h30 recebe a equipa do Goleganense.