José Vieira em 4º lugar no Campeonato da Europa de Triatlo

José Pedro Vieira conquistou 4º lugar no Campeonato da Europa de Triatlo que decorreu em Loutraki, na Grécia, no dia 1 de Setembro, ao serviço da Selecção Nacional de Triatlo em Youth (atletas cadetes e juvenis de 2ºano), e no domingo, 2 de Setembro, integrou a equipa de estafetas mistas que conquistou para Portugal a medalha de bronze.



Na final de sábado, 1 de Setembro, José Pedro Vieira realizou um segmento de 300m de natação conseguindo sair na 10ª posição da água, o que lhe permitiu posicionar-se na frente no 1º grupo no segmento de ciclismo com 8 quilómetros de distância. Na transição para a corrida de 1 quilómetro, o atleta saiu na 1ª posição do parque acompanhado pelo seu colega de selecção Alexandre Montez, e pelo austríaco Jan Bader e o britânico Connor Bentley, mas terminou esta final do no 4º lugar com um tempo de 18m16s.



Afonso do Canto foi outro atleta do Clube de Natação de Torres Novas presente nesta competição a representar a Selecção Nacional de Triatlo. Com um 4º lugar obtido na sua semifinal de quinta-feira, 30 de Agosto, Afonso do Canto também realizou na final um bom de segmento de natação, e conseguiu integrar o 1º grupo de ciclismo, o que lhe permitiu terminar este Campeonato da Europa de Triatlo no 17ºlugar.



O técnico, Paulo Antunes, salientou que estes resultados foram obtidos dentro de um elevado indicie de competitividade, tendo em conta as duas provas em distância super-print realizadas com um intervalo de um dia, e em horário com temperaturas a rondar os 35 graus.