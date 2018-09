Sporting Clube de Tomar apresenta equipa de Hóquei no IPT

A apresentação oficial da equipa sénior de Hóquei em Patins do Sporting Clube de Tomar, para 2018/2019, aconteceu a 7 de Setembro no campus do Instituto Politécnico de Tomar.

Dos dez nomes que integram o plantel há três novidades: Guilherme Silva, João Candeias e Carlos Silva, que regressa depois de quatro épocas ao serviço do Benfica e de uma breve passagem pelo Valença.

Hernâni Diniz, Pedro Martins, Diogo Alves, Alexandre Marques, João Sardo, João Alves e Ivo Silva, o capitão, completam a equipa que conseguiu a oitava posição do campeonato nacional na última época.

Na equipa técnica destaca-se o novo treinador Jorge Godinho que referiu a importância do apoio do público aos jogadores e a ambição de alcançar um resultado igual ou ainda melhor que o da época passada.

Para o presidente do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), Eugénio Almeida, a parceria com o Sporting Clube local, que vai já no terceiro ano, tem sido muito positiva e mostra que a prática desportiva é possível e desejável no meio académico.

O primeiro jogo da época acontece a 13 de Outubro contra o Paço de Arcos.