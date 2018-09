União de Tomar segue em frente na Taça de Portugal

Na primeira eliminatória da Taça de Portugal que se disputou no fim-de-semana de 8 e 9 de Setembro, só o União de Tomar conseguiu uma vitória frente ao União Idanhense, por 2-1 e passar a fase seguinte da prova rainha do futebol português. As restantes equipas da região não tiveram a mesma sorte e acabaram por perder os seus jogos. O Futebol Clube Alverca perdeu por 2-1 com Sacavenense; A associação Desportiva de Mação foi deslocou-se a Condeixa e trouxe uma derrota com o clube local por 3-2. O Fátima perdeu fora com o Oleiros por 2-0 e o Vilafranquense conseguiu aguentar o empate com o Caldas no tempo regulamentar, mas perdeu após a marca de grandes penalidades.



Só pela participação na segunda eliminatória o União de Tomar vai encaixar mais 4 mil euros. Na primeira ronda todas as equipas que participaram, ganharam 3 mil euros.