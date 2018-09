Clube de Canoagem Scalabitano com quatro pódios no Campeonato de Esperanças

O Clube de Canoagem Scalabitano teve um bom desempenho no Campeonato de Esperanças e as Primeiras Pagaiadas, que decorreu em Coruche numa organização da Federação Portuguesa de Canoagem com colaboração do clube local Búzios. Carolina Venâncio venceu em K1 Infantil feminino e Madalena Carapuço ficou em primeiro lugar e, C1 Infantil. Tiago Cunha foi segundo em K1 Iniciado masculino e Maria Castelo conquistou o terceiro lugar em K1 Infantil feminino.

Com estes resultados o clube da Ribeira de Santarém obteve o terceiro lugar regional num total de oito equipas que participaram na prova. Este foi um bom teste para os atletas que participam no próximo fim de semana na Final Nacional das Primeiras Pagaiadas a ser disputado no Prado, Vila Verde.