Alverca e Vilafranquense vencem no Campeonato de Portugal

Na quinta jornada do Campeonato de Portugal em futebol, série C, o Vilfranquense venceu, em casa, o Sportivo Loures por 1-0, com um golo marcado aos 90 minutos por Daniel Almeida. O Futebol Clube Alverca recebeu o Benfica de Castelo Branco e venceu por 2-0, com os dois golos de José Semedo. Já o CD Fátima não foi além de um empate 2-2, frente ao Torreense, em jogo disputado em Torres Vedras. A Associação Desportiva de Mação perdeu fora, desta vez com o Nogueirense, por 1-3.



Nos restantes jogos da série C os resultados foram os seguintes; A.R.C. Oleiros 3 - 1 GD Peniche; Anadia FC 5 - 0 Santa Iria; Sintrense SAD 2 - 2 FC Oliveira do Hospital; e União de Leiria 3 - 0 Sertanense FC.



Na tabela classificativa o Anadia lidera com 13 pontos, seguido de Sintrense (13 pontos); Vilafranquense (12 pontos); União de Leiria (12 pontos); Nogueirense (9 pontos); Torreense (8 pontos); Oliveira do Hospital (8 pontos); Caldas (8 pontos); Benfica de Castelo Branco (7 pontos); CD Fátima (6 pontos); Sertanense (6 pontos); FC Alverca (4 pontos); CD Alcains (4 pontos); ARC Oleiros (4 pontos); Sportivo Loures (3 pontos); Associação Desportiva de Mação (3 pontos); GD Peniche (1 ponto) e CF Santa Iria (1 ponto)