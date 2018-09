União Cartaxense estreia-se no distrital de futsal

A equipa sénior de futsal da Associação Desportiva União Cartaxense (ADUCA) vai participar pela primeira vez no Campeonato Distrital de Seniores de Futsal, organizado pela Associação de Futebol de Santarém, sendo actualmente o único clube do concelho do Cartaxo a participar em provas oficiais da modalidade. Nos últimos três anos, o clube participou na Liga Amadora de Futsal de Santarém.

Fundada em 21 de Agosto de 2015, a ADUCA tem como principal objectivo dinamizar a prática do futsal. Depois de uma pré-época marcada por um calendário de treinos intensivos e com dois estágios realizados, um em Sesimbra e outro no Cartaxo, a equipa vai fazer o seu jogo de apresentação realizar o jogo de apresentação no domingo, 23 de Setembro, às 16h30, no Pavilhão INATEL do Cartaxo, contra a equipa sénior do SM 3 de Agosto, que milita na 1ª Divisão Distrital de Lisboa.