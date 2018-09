Triatlo de Torres Novas com dois campeões nacionais

Ricardo Batista e Joana Miranda sagraram-se no sábado, 22 de Setembro, Campeões Nacionais de Triatlo em Juniores na sua estreia em distância olímpica (1,5km/natação, 40kms/ciclismo e 10kms/corrida), conseguindo ainda Ricardo Batista terminar esta prova relativa ao Campeonato Nacional Absoluto de Triatlo que se disputou em Sines, no 2ºlugar absoluto, sagrando-se Vice-Campeão Nacional em Elites.



Depois de regressar na passada terça-feira da Austrália, onde participou no Campeonato do Mundo de Triatlo, Ricardo Batista saiu em 1ºlugar da água na praia de Sines, e manteve-se na frente do ciclismo durante 30kms, em fuga com Miguel Tiago Silva do Outsystems Olímpico de Oeiras. Nos 10kms de corrida, Ricardo saiu com algum desgaste, face ao trabalho realizado na tentativa de manter a fuga no ciclismo, mas acabou por finalizar a prova num excelente 2ºlugar (1ºJunior).



Joana Miranda, atleta que também fez a sua estreia na distância olímpica, esteve igualmente em destaque vencendo o escalão de Juniores.