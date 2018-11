CLAC Entroncamento no nacional de orientação

O CLAC Entroncamento terminou a época de 2018 bem representado no campeonato nacional absoluto de orientação que decorreu em Quiaios, Figueira da Foz.O clube ribatejano fez-se representar por 15 atletas jovens e veteranos e no primeiro dia da prova, tal como no ano passado, Joana Catarino D16 e Marco Martins H21A conseguiram tempos de apuramento para a final. No domingo, 18 de Novembro, disputou-se a final feminina e masculina, com Joana Catarino, ainda juvenil, a conseguir um excelente 11º lugar em 46 finalistas femininas, enquanto Marco Martins ficou em 37º lugar entre 44 finalistas.

No ranking Taça de Portugal Vitalis por clubes, o CLAC ficou em 8º lugar. A equipa campeã nacional foi o Clube Orientação do Centro de Leiria.