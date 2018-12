Jovens da Búzios de Coruche em destaque nos distritais de natação

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

A nadadora Madalena Bento, da Búzios-Coruche, sagrou-se vice-campeã distrital absoluta nos 100 e 200 mariposa e nos 800 livres, nas Jornadas de Apuramento no escalão de Infantis e Campeonato Distrital de Absolutos. A prova decorreu nos dias 24 e 25, nas Piscinas Municipais de Tomar. No total, a Búzios-Coruche participou com 17 nadadores.

Em absolutos, também Artur Saramago esteve a bom nível, arrecadando a medalha de bronze nos 50 livres. No escalão de infantis, Mariana Coelho venceu nos 800 livres e 100 costas e alcançou o segundo lugar nos 200 costas. Rui Costa conquistou as medalhas de ouro nos 400 estilos e a de bronze nos 100 livres.

Já a nível colectivo, destaque para a prova dos 4x200 livres onde a equipa composta por Madalena Bento, Catarina Carlota, Leonor Mira e Matilde Macharréu sagrou-se vice-campeã distrital absoluta. A mesma equipa voltou a subir ao pódio nos 4x100 livres onde se classificou em terceiro lugar.