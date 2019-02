Challenger Nersant é este ano em Mação

O XXIII Challenger Nersant, prova de desporto aventura realizada anualmente pela Associação Empresarial da Região de Santarém, vai decorrer este ano em Mação, nos dias 17 e 18 de Maio. No ano passado tinha decorrido em Rio Maior, na sequência de uma aposta na itinerância do evento desportivo empresarial.

O evento tem como objectivo juntar as empresas da região num mega evento de desporto aventura, proporcionando dois dias de convívio não só com outras entidades empresariais, mas com os próprios colegas, com quem os colaboradores têm pouco tempo de lazer.

Para a Nersant, este tempo de confraternização entre os colaboradores das empresas, aliado ao facto de o evento ser composto, propositadamente, por actividades de team building, acaba por beneficiar a produtividade das empresas, que conseguem reforçar os laços e trabalho de equipa entre os seus colaboradores.

O evento é tradicionalmente composto por provas de orientação, com a realização de diversos desafios e etapas onde se podem contar canoagem, escalada, rappel, tiro ao alvo, jogos tradicionais, entre outros desafios.

O custo de participação no evento é de 750 e 800 euros, respectivamente para equipas de empresas sócias e não sócias, incluindo estadia, alimentação e reforços alimentares. As inscrições podem ser feitas em: www.nersant.pt. Mais informações no Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da associação através dos contactos: dame@nersant.pt ou 249 839 500.