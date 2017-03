Alcanena e Torres Novas recebem Challenger Nersant

Há 20 anos realizado para as empresas da região do Ribatejo, o Challenger Nersant veio para ficar. Este ano, o evento vai realizar-se nos dias 19 e 20 de Maio, nos concelhos de Torres Novas e Alcanena. Não faltarão, seguramente, provas por "água, terra e ar" nesta 21.ª edição da prova de desporto-aventura, que é já uma referência na criação de dinâmicas e no estímulo à criatividade empresarial.

Embora já com diversas inscrições de empresas formalizadas, o evento está ainda a aceitar a inscrição de outras empresas interessadas, para o e-mail [email protected]. A participação por equipa (5 elementos) tem um preço de 650 euros que engloba todo o equipamento, refeições, dormidas e apoio técnico e logístico durante o evento.

As empresas, ao participarem no evento, recompensam os seus trabalhadores com um evento de desporto aventura descontraído e divertido, longe do stress do dia-a-dia profissional, proporcionando-lhes, ao mesmo tempo, a participação em jogos onde a estratégia e a criatividade empresarial são verdadeiramente estimuladas.

Todas as provas têm como orientador base estratégias de team building que privilegiam não só a criação de ligação entre a equipa - o conjunto de colaboradores da empresa - mas também a criatividade para superá-la da melhor forma e no menor tempo possível.