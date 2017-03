Prestação de contas do município mostra saldo positivo superior a 18 milhões de euros.

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Vila Franca de Xira com bom desempenho financeiro

O município de Vila Franca de Xira voltou a mostrar um bom pulmão financeiro no último ano fechando a execução orçamental com um saldo positivo superior a 18 milhões de euros e uma confortável capacidade de endividamento com uma margem superior a 17 milhões e 500 mil euros.

Os números foram avançados na última reunião pública de câmara pelo presidente do município, Alberto Mesquita (PS), durante a discussão e aprovação da prestação de contas da autarquia.

Depois do receio inicial do impacto da medida de aplicação da mais baixa taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis da Área Metropolitana de Lisboa - que gerou perdas de receitas municipais superiores a 2 milhões de euros - a realidade é que o município acabou por conseguir atingir uma execução da receita superior a 100 por cento, graças a um aumento "substancial" do Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT) e da derrama.

Dados que, segundo Mesquita, "demonstram, pela positiva e como factor de confiança, a recuperação do mercado imobiliário e a melhoria das condições da actividade económica das empresas", afirmou.

* Notícia completa na edição semanal de O MIRANTE.