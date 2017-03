Fersant já tem 90 por cento do espaço ocupado

A Fersant - Feira Empresarial da Região de Santarém, que se realiza entre os dias 10 e 18 de Junho, em Santarém, já tem 90 por cento do espaço reservado, sendo que a maioria dos expositores são oriundos do concelho de Santarém. O certame tem ainda alguns espaços disponíveis para as empresas que desejem participar no mesmo. Para o efeito, os interessados devem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da Nersant, através dos contactos [email protected] ou 249 839 500.

A feira permite às empresas reforçar ou encetar presença em determinado mercado-alvo, aumentar as vendas através da angariação de novos clientes e poupar nos custos, na medida em que oferece um melhor rácio custo por contacto, uma vez que a maioria dos visitantes são potenciais clientes.

Por outro lado, permite ainda fidelizar clientes, através do atendimento personalizado que cada um dos stands permite, sondando-os sobre as suas necessidades e expectativas para equacionar possíveis soluções tecnologicamente mais avançadas e planear ou adaptar estratégias comerciais futuras.

Na Fersant, as empresas participantes têm ainda a oportunidade de combinar elementos que devem actuar de forma concertada como as forças de venda da empresa, a publicidade, a promoção e as relações públicas. As empresas têm também oportunidade de aumentar efetivamente a sua carteira de clientes, pois a feira é um centro privilegiado de contactos comerciais com oportunidade para a concretização de inúmeros encontros entre clientes e fornecedores, actuais e potenciais e até, eventuais agentes e distribuidores.

À semelhança dos anos anteriores, a Fersant vai realizar-se na nave B do CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém, onde decorre paralelamente a Feira Nacional da Agricultura. Neste momento, 90% do espaço do certame está já ocupado por dezenas de empresas, que viram na Fersant uma óptima oportunidade de se afirmarem no mercado. O setor do comércio e logo de seguida, os serviços, são, também, os mais representativos até ao momento.