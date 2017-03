Nersant lança novo concurso de ideias de negócio

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Nersant - Associação Empresarial da Região de Santarém já tem inscrições abertas para o novo concurso de ideias de negócio no âmbito do projecto Ribatejo Empreende. O objectivo é atrair novas ideias de negócio e sediá-las no Ribatejo.

Este é o segundo concurso dinamizado nesse âmbito e desta vez serão admitidas ideias de negócio nas áreas de "Agricultura, Agroindústria, Alimentação e Floresta", "Património, Indústrias Culturais e Criativas e Turismo", "Energia e Mobilidade Inteligente e Tecnologias ao serviço da Qualidade de Vida", "Soluções Industriais Sustentáveis" e "Tecnologias e Serviços Especializados da Economia Social".

O regulamento do concurso está disponível no portal da Nersant "Sítio do Empreendedor" (http://sitiodoempreendedor.nersant.pt/), local onde os interessados podem submeter a sua ideia de negócio ao concurso até dia 14 de Abril.

Podem concorrer a este concurso todas as pessoas individuais residentes em Portugal, possuidoras de uma ideia de negócio numa das áreas temáticas indicadas e que pretendam transformá-la numa nova iniciativa empresarial, sediando-a na região do Ribatejo. As candidaturas podem ser apresentadas por uma única pessoa ou por uma equipa.

No âmbito deste concurso são atribuídos prémios às três ideias melhor classificadas na análise do júri. Cada uma delas terá direito a pré-incubação física para desenvolvimento do projecto e incubação física (pós-início de actividade), em sistema de co-working reservado na Startup Santarém e a participar no Nersant Business (caso o projecto se enquadre).

Os três projectos vencedores recebem ainda prémios monetários (valor total de 15.000 euros) para a transformação da ideia de negócio em iniciativa empresarial.