Fátima tem três novos hotéis em obras e melhorias noutras unidades

O ex-deputado e actual vereador do PSD na Câmara do Cartaxo, Vasco Cunha, estará politicamente menos activo do que há alguns anos mas continua atento ao que se passa e com o sentido crítico apuradíssimo. A propósito das posições assumidas pelos deputados da região, nomeadamente os do PSD e do PS, sobre o anunciado encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos na Golegã e em Constância, Vasco ironizou na sua página na rede social Facebook: “Estava a ver se me lembrava do que é que aconteceu quando vários Governos liderados pelo PS ou pelo PSD encerraram - durante vários anos - escolas e extensões de saúde por todo o país? Já para não falar, mais recentemente, em tribunais... A não ser que haja eleições autárquicas no horizonte!”. Pimba!!!!!