Agrocluster em Itália para participar em Fórum de Investigação e Inovação

O Agrocluster Ribatejo marcou presença no dia 22 de Maio, em Siena, Itália, no Fórum de Stakeholders do programa PRIMA - Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area, programa que pretende financiar projectos no âmbito de Investigação e Inovação para a região do Mediterrâneo, englobando países desta área geográfica (Portugal, Espanha, França. Luxemburgo, Alemanha, Eslovénia, Itália, Croácia, Grécia, Chipre, Malta, Turquia, Líbano, Israel, Jordânia, Egipto, Tunísia, Argélia e Marrocos).

O Fórum de Siena teve como objectivo reforçar a ligação entre investigação, inovação e know-how industrial e promover e estimular a adopção da inovação nas empresas mediterrânicas do sector agroalimentar. O desenvolvimento de soluções inovadoras nos sistemas de alimentação e água pode promover o bem-estar das comunidades locais, a competitividade das empresas e o desenvolvimento económico regional, condições essenciais para sociedades mediterrânicas mais sustentáveis e inclusivas.

O evento foi organizado pela Região Toscana e Universidade de Siena, com a Rede de Desenvolvimento de Desenvolvimento Sustentável (SDSN), pretendendo informar as partes interessadas sobre as acções PRIMA, facilitando a apresentação de propostas às calls que irão ser lançadas em 2018.

Para além do Agrocluster Ribatejo, estiveram presentes várias outras entidades dos diversos países pertencentes à Região PRIMA, entre elas representantes de empresas pertencentes a cada uma das fases da cadeia de valor agroalimentar, com especial atenção às PME, inovadores e empreendedores, especialmente jovens, e suas associações representativas, consumidores e suas associações representativas, criadores de políticas industriais agroalimentares e ainda instituições financeiras.