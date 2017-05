partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Roques Vale do Tejo de portas abertas a 2 e 3 de Junho

A Roques Vale do Tejo, concessionária da Renault, vai ter as portas abertas num "Out Door Days", nos dias 2 e 3 de Junho, sexta-feira e sábado, para apresentação da nova gama Crossover da marca, constituída pelos modelos , Kadjar, Koleos e Kaptur.

Para além das instalações da Zona Industrial de Santarém, os modelos podem ser vistos e testados nas instalações da concessionária na zona industrial de Vila Franca de Xira, Rio Maior (Rua Professor Manuel José Ferreira 7/19) e Torres Novas (Rua da Várzea 33).