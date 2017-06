Portugal tem legislação mais avançada da Europa mas ainda existem dificuldades”

Opinião do presidente da Associação Industrial Portuguesa durante sessão de apresentação das condições de comercialização do Valleypark no Cartaxo.

O presidente da AIP, José Eduardo Carvalho, com o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e o presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro

“Portugal tem, desde 2001, legislação mais avançada da Europa em termos de licenciamento e ordenamento do território mas existem algumas dificuldades em avançar com os projectos devido às dificuldades de relacionamento entre os ministérios da Economia e Ambiente”. As palavras são do presidente da Associação Industrial Portuguesa (AIP), José Eduardo Carvalho, durante a sessão de apresentação das condições de comercialização da Área de Localização Empresarial do Falcão – Valleypark que decorreu na tarde desta quarta-feira, 31 de Maio, no Cartaxo. A sessão contou com a presença do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

A partir de agora os empresários já podem comprar terrenos na Área de Localização Empresarial do Valleypark que foi construída em 2012. No entanto, a Câmara do Cartaxo esteve impedida de registar os terrenos onde está construído o Valleypark uma vez, segundo o presidente da câmara da altura, Paulo Caldas (PS), os lotes não eram vendidos porque o plano de pormenor nunca foi registado uma vez que os bancos não o permitiam.

O processo arrastou-se tendo agora um grupo de investidores ter comprado os créditos que dois bancos tinham do Valleypark desbloqueando a situação, sendo que agora já se pode comercializar os lotes.

Segundo José Eduardo Carvalho já foram investidos cerca de 6.3 milhões de euros no Valleypark e está previsto investir mais 10.3 milhões, num total de investimento de cerca de 16 milhões de euros. O presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro, sublinhou a centralidade da infra-estrutura em relação a todo o país, estando situado mesmo ao lado do nó da auto-estrada do norte. O ministro da Economia realçou que a Área de Localização Empresarial do Cartaxo é um bom exemplo do bom momento que Portugal atravessa e acredita que as empresas se vão instalar no Valleypark e que o investimento vai ser rentabilizado.

