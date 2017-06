Turismo do Alentejo e Ribatejo procura protagonistas para campanha

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, liderada por António Ceia da Silva, está a promover campanhas de marketing para encontrar participantes que queiram ser os protagonistas de um vídeo que vai promover as regiões do Alentejo e Ribatejo como destinos turísticos. O vídeo será depois exibido na página do Facebook da organização.

Tudo o que os participantes têm de fazer é preencher um boletim com os seus dados pessoais, colocá-lo numa tômbola e esperar que sejam seleccionados. Depois, os dois eleitos passarão um fim-de-semana no Alentejo ou no Ribatejo, tendo a possibilidade de escolher. A estadia, alimentação e actividades de lazer de que vão poder desfrutar são todas pagas pela organização. A única condicção é que aceitem serem acompanhados pela equipa de filmagens que no final vai transformar a experiência deles num vídeo promocional da região onde estiveram como destino turístico de eleição.

A campanha era principalmente voltada para quem não fosse natural ou não conhecesse ainda bem o Alentejo e o Ribatejo, para que assim pudessem ter uma experiência completamente nova. “O grande objectivo destas campanhas de marketing directo é dizer às pessoas que vale a pena visitar os dois territórios. Vamos oferecer cerca de oito fins-de-semana e o nosso objectivo é mostrar os nossos protagonistas a andar de cavalo, andar de balão, passear no Alqueva, no Escaropim, andar de bicicleta, provar a gastronomia, os vinhos, e que no fim diga “passei aqui um fim-de-semana fantástico, venha passar você também!”, explicou Ceia da Silva.

“Enquanto turista, eu adorava ir aos dois lados! O Alentejo está mais consolidado, já o trabalhamos há sete anos, o Ribatejo trabalhamos há dois anos e pouco, mas já começam a aparecer unidades muito interessantes. Não há turismo sem alojamento e começam a aparecer unidades muito interessantes no Ribatejo, com uma unidade muito própria. Acho que há ali muitas condicções para se desenvolver um bom destino turístico, é preciso é investimento”, frisou.

Ceia da Silva acrescentou que as acções de marketing e o vídeo incluem-se na campanha-mãe “Desligue”, voltada para pessoas que precisem de “descansar e recarregar as baterias”: “Costumo dizer que o Ribatejo e o Alentejo são as duas regiões com o melhor recarregador de baterias humanas que pode existir. Quem quer desligar, é para ir para lá!”.

Na próxima quinta-feira, 8 de Junho, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo vai estar junto à estação ferroviária de S. Bento, no Porto.