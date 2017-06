TAGUS promove sessões de divulgação de sistema de incentivos a empresas

A TAGUS- Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior vai promover três sessões de esclarecimento para divulgar os apoios disponíveis no âmbito do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego.

A primeira sessão vai ser em Abrantes, no dia 19 de Junho, na sede da TAGUS, edifício do antigo Gabinete de apoio Técnico, às 18h00. Constância é o segundo concelho a receber a ação, no dia 20 de Junho, também às 18h00, no edifício da câmara municipal. A última sessão de esclarecimento está marcada para 21 de Junho, no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal.

Estas sessões da TAGUS vão contar com a participação da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo que vai prestar esclarecimentos sobre investimentos até 235 mil euros.

O SI2E- Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego apoia projectos de micro e pequenas Empresas que apostem na criação de emprego. Cada projecto pode ser subsidiado não só para fazer obras mas também para adquirir equipamentos e criação de postos de trabalho.

A TAGUS é gestora deste incentivo, co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e Fundo Social Europeu, para projectos até 100 mil euros de investimento físico a concretizar em Abrantes, Constância e Sardoal.

As candidaturas aprovadas contarão com um apoio de 40 por cento das despesas elegíveis, sendo que as empresas com menos de cinco anos podem beneficiar de apoios de 50 por cento. Quanto aos projectos enquadrados na estratégia de desenvolvimento Local de Base Comunitária Rural da TAGUS podem chegar aos 60 por cento de financiamento.

Para a criação de postos de trabalho, a comparticipação pode chegar até 18 meses de apoio, com limite mensal do valor correspondente ao IAS - Indexante de Apoio Social, de acordo com as características do projeto.O concurso da TAGUS no âmbito do SI2E vai estar aberto até dia 29 de Dezembro de 2017, dividido por três fases de apresentação de candidaturas.

As inscrições para participar nas sessões de divulgação podem ser feitas na página da Internet da TAGUS , em www.tagus-ri.pt.