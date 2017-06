Capoulas Santos inaugura Feira Nacional de Agricultura

A vice-presidente da Câmara de Santarém, Susana Pita Soares, teve companhia especial na tarde de apresentação da programação do Verão in Santarém, nem mais nem menos do que as duas filhas, que nesse Dia Mundial da Criança saíram mais cedo do colégio para poderem acompanhar um pouco da actividade autárquica da mãe. E a filha mais nova protagonizou mesmo um episódio de improviso, ao juntar-se à mãe quando esta discursava, que arrancou muitos sorrisos à plateia. Teremos artista na calha?