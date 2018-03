Prémios Turismo do Ribatejo e do Alentejo com candidaturas abertas

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERTAR) vai realizar, pelo oitavo ano consecutivo, a edição dos “Prémios Turismo do Alentejo” e pela quarta vez os “Prémios Turismo do Ribatejo”. As candidaturas devem ser apresentadas até 19 de Março através do preenchimento do formulário disponível em www.visitalentejo.pt ewww.visitribatejo.pt. Devem ser enviadas para os emails [email protected] ou[email protected], de acordo com as regiões a que pertencem os projectos.

Ambos os prémios vão ter dez categorias a concurso, nomeadamente: “Melhor Empreendimento Turístico”; “Melhor Turismo Rural”; “Melhor Alojamento Local”; “Melhor Animação Turística”; “Melhor Enoturismo”; “Melhor Evento”; “Melhor Evento de Gastronomia”; “Melhor Restaurante”; “Projecto Público” e “Melhor Tecnologia de Comunicação”.

A iniciativa – dirigida a todos os agentes públicos ou privados que desenvolvem projectos de interesse turístico nas regiões – visa distinguir e divulgar a excelência e inovação da oferta que, de modo geral, tem contribuído para projectar e afirmar o território nos mercados nacional e internacional.

A Entidade de Turismo explica que o concurso pretende motivar e premiar o empenho dos agentes que - para além de serem importantes parceiros nas estratégias implementadas pela instituição - apostam constantemente na dignificação e estruturação da oferta turística.

O júri dos prémios é presidido por José Manuel Simões (Centro de Estudos Geográficos/ Universidade de Lisboa) e constituído por António Lacerda (Agência Regional de Promoção Turística); José Manuel Santos (Turismo do Alentejo/Ribatejo) Armando Rocha (Neoturis); Carina Monteiro (Publituris);José Luís Elias (Turisver); Pedro Chenrin (Ambitur); Joana Emídio (O MIRANTE); José Miguel Piçarra (Diário do Sul); Jaime Serra (Universidade de Évora); e Teresa Ferreira (Turismo de Portugal).

O anúncio dos vencedores e a entrega dos galardões está previsto para o mês de Maio numa cerimónia onde vão ser também revelados os vencedores dos prémios extra-concurso - designadamente Prémio “Agência Regional de Promoção Turística Externa do Alentejo”; Prémio Especial “Turismo do Alentejo/Ribatejo”; Prémio Comunicação Alentejo/Ribatejo e “Distinção Iniciativa” -, cujo processo de eleição é da exclusiva responsabilidade da ERTAR e da Agência Regional de Promoção Turística.