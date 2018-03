NERSANT proporciona formação e consultoria a empresas

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém está a dinamizar acções de formação e consultoria personalizada, gerando mais-valias no competitivo mundo dos negócios.

As acções têm vindo a iniciar em contínuo por toda a região sempre que se encontram reunidas as condições de arranque dos diversos grupos. No dia 2 de Março, começou na Startup Santarém mais uma acção de formação do projecto, na área de "Organização e Gestão". A sessão, que contou com a participação de 12 empresas, iniciou com a apresentação do programa formativo e estrutura do Move PME, que se compõe não só por formação em sala, como, e essencialmente, por consultoria adaptada às necessidades das empresas.

Em Torres Novas, a NERSANT encontra-se a dinamizar o Move na área de "Gestão Estratégica" a outro grupo de empresários participantes, que reuniram em formação em sala no dia 1 de Março, para abordar áreas como a modernização das estratégias e dos estilos de liderança, de gestão, de inovação e de cooperação empresarial.

O projecto Move PME - Motivar, Otimizar, Valorizar Empresas, é um programa de formação-ação (formação e consultoria) desenvolvido pela NERSANT em parceria com a AIP/CE - Associação Industrial Portuguesa/Confederação Empresarial.

Para além das áreas agora em formação, o Move PME permite ainda aos empresários adquirir competências noutras áreas, sendo elas "Implementação de Sistemas de Gestão", "Internacionalização", "Economia digital e Tecnologias de Informação e Comunicação" e "Eco-Eficiência", podendo os empresários inscrever-se na área que melhor convier ao seu negócio.

Paralelamente à formação em sala, o Move PME disponibiliza consultores seniores, que fazem um diagnóstico completo à empresa. O mesmo servirá de base para a definição do plano de acção e sua posterior implementação.

O Move PME destina-se a Pequenas e Médias Empresas e tem como objectivo intensificar a formação de empresários e gestores para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão e proporcionar formação aos trabalhadores, devidamente enquadrada na estratégia e necessidades da empresa.

Os interessados em participar no projeto Move PME da NERSANT, podem contactar a associação através do seu Departamento de Formação e Qualificação, através dos contactos [email protected] ou 249 839 500. Importa ainda referir que se trata de um projeto financiado a 90%.