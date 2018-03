Estrutura associativa da NERSANT quase duplicou

No final de 2017 a associação empresarial tinha 2668 sócios. Tendência de crescimento mantém-se este ano com a entrada de 34 novas empresas só em Fevereiro.

Desde 2008 e até ao final do ano de 2017, a estrutura associativa da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém cresceu 96%. Já este ano, só em Fevereiro, foram aprovados em reunião de direcção 34 novos associados. Para cumprir este objetivo, a associação realiza diariamente dezenas de reuniões nas instalações das empresas do Ribatejo, onde tem vindo a dar a conhecer os projectos de apoio ao desenvolvimento ao tecido empresarial, grande parte deles financiados.

Este trabalho de proximidade da associação, que tem cinco núcleos empresariais espalhados pelo distrito (Ourém, Abrantes, Benavente, Santarém e Cartaxo) para responder a esse objectivo, tem dado frutos, com a associação a receber na sua estrutura associativa cada vez mais empresas associadas.

Desde 2008 e até 2017, a NERSANT quase duplicou o seu número de associados: em 2008 contaram-se 1361 associados e no final de 2017, a associação reunia 2668 sócios, um crescimento da sua estrutura associativa na ordem dos 96%.

Das 34 empresas que passaram a integrar a estrutura associativa da associação em Fevereiro, Santarém foi o concelho que mais contribuiu, com oito empresas, seguindo-se o concelho de Ourém, com cinco empresas. Almeirim, Cartaxo, Tomar e Torres Novas contribuíram com três empresas cada concelho, seguindo-se Rio Maior, com duas empresas. De Coruche, Chamusca, Mação, Entroncamento e Abrantes foi aprovada uma empresa por cada concelho. De fora do distrito, entrou uma empresa, pertencente ao concelho de Leiria.