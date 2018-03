Encontro para promover cooperação entre empresas da região

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém e a AEPR - Associação Eco Parque do Relvão organizam no dia 20 de Março, pelas 9h00, nas instalações da NERSANT em Torres Novas, um encontro de empresas no âmbito do projecto EPR.Colab, que visa promover a cooperação entre as empresas da região.

O EPR.Colab, um dos 20 projectos seleccionados pelo Fundo Ambiental no âmbito do apoio à transição para a Economia Circular, concretiza a ambição da AEPR em dinamizar actividades de eficiência colectiva junto das empresas deste Eco Parque e da região onde se insere. O objectivo é a criação de estratégias de cooperação industrial, nomeadamente o desenvolvimento de soluções que fortaleçam a competitividade e a sustentabilidade das empresas da região, através do encaminhamento de materiais ou energia, ou a partilha de recursos entre as mesmas.

Outras estratégias de simbiose podem ainda ser desenhadas no âmbito deste projecto, como por exemplo a substituição de uma matéria-prima por um resíduo, o aproveitamento de um excedente energético como o calor e o vapor de água, ou mesmo a partilha de um serviço como a informação, o transporte e o tratamento de água, com vista à poupança ou salvaguarda de recursos comuns.

Para além da exposição sobre casos de sucesso de simbioses industriais e abordagens legais à partilha de recursos, faz parte do programa do evento um almoço e networking no Restaurante NERSANT, onde as empresas poderão encetar contactos interessantes no âmbito do tema.

A participação no Encontro de Empresas será limitada a 50 participantes. A inscrição no evento é gratuita e está disponível no portal da NERSANT, em www.nersant.pt. Para mais informações sobre o encontro, os interessados devem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos, através dos contactos [email protected] ou 249 839 500.