Alunos apresenta​ram as mini empresas desenvolvidas ao longo do ano lectivo.

​​Nersant dinamizou sessão final do EmpCriança no Médio Tejo

O Centro Cultural do Entroncamento foi montra do projeto EmpCriança - Empreender no Ensino Básico, tendo os alunos do Médio Tejo participantes no projecto apresentado as mini-empresas desenvolvidas ao longo do ano letivo 2017/2018. No total, estiveram presentes 330 crianças.

Do trabalho realizado, muitos foram os produtos e serviços apresentados pelas crianças: produção de gelados, um aquecedor 2 em 1 que também faz crepes com o calor que emana, empresas de jardinagem, electrónica e até decoração, foram algumas das ideias desenvolvidas. Os alunos foram dando a conhecer o seu mini-negócio ao longo das apresentações, com ênfase no processo de criação do nome da empresa, logótipo, sector de actividade, aplicação do lucro e estratégia de comunicação da mesma.

Neste âmbito, muitos foram aqueles que mostraram outdoors e até anúncios de rádio gravados durante a implementação do EmpCriança. "Agora somos nós os empresários", chegou mesmo a dizer um dos alunos, orgulhoso, durante a apresentação da sua mini-empresa.

A sessão, que decorreu no Centro Cultural do Entroncamento após a entrega das distinções aos premiados do Médio Tejo do EmpreEscola, outro dos projectos de empreendedorismo escolar dinamizados pela NERSANT, contou com a participação de 15 escolas desta mesma região, com um total de alunos a rondar os 330, que puderam, na cerimónia, dar a conhecer o seu empenho na concretização deste projecto.

Após todas as apresentações e atestado o conhecimento dos alunos relativamente aos conceitos de empreendedorismo, foi hora de atribuir a cada um dos alunos o seu certificado de participação.

De referir que o projecto EmpCriança visa a concepção, desenvolvimento, implementação, acompanhamento e monitorização de uma iniciativa de carácter inovador na região. Tem com principal objectivo sensibilizar as crianças do 3º e 4º ano das Escolas Básicas do 1º ciclo da região para o empreendedorismo e actividade empresarial, com o intuito de estimular a capacidade de criação, observação e actuação dos alunos, preparando-os para o seu futuro.