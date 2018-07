Sessão de esclarecimento em Rio Maior sobre incentivos às empresas

É já na próxima segunda-feira, 16 de Julho, que a NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, em parceria com o CNIRM - Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior e com a AECRM - Associação Empresarial do Concelho de Rio Maior, realiza nessa cidade uma sessão de esclarecimentos onde vai falar sobre os desafios futuros do tecido empresarial, bem como os incentivos a que as empresas se podem candidatar actualmente.

Na sessão, que se realiza pelas 17h00 nas instalações do CNIRM, marcam presença António Campos, presidente da Comissão Executiva da NERSANT, Lopes Candoso, vereador das actividades económicas e apoio às empresas e empreendedorismo e Sérgio Ferreira, Presidente da Direção da AECRM, na sessão de abertura,

Os trabalhos iniciam com a análise e esclarecimentos de um dos maiores desafios que as empresas têm hoje em dia, e que diz respeito ao Regulamento Geral da Protecção de Dados, pela NERSANT. De seguida, a mesma associação empresarial irá apresentar alguns sistemas de incentivos e apoios disponíveis para as empresas, como o SI2E, que permite a obtenção de financiamento para obras e equipamentos, a Linha de Crédito Capitalizar Mais, Mecanismo de Apoio ao Investimento e Fundo de Maneio, a ADN Startup, Linha de Apoio ao Desenvolvimento de Negócio que disponibiliza um montante global de até 10 milhões de euros para apoiar o acesso ao financiamento bancário de novas microempresas e ainda os Vales (Inovação, Empreendedorismo, Internacionalização, I&D e Indústria 4.0).

A NERSANT apresenta ainda alguns dos seus projectos em carteira, como o NERSANT Business 2018, Encontro Internacional de Negócios que vai voltar a realizar-se em Tomar, de 15 a 17 de Outubro, e os projetos de formação e consultoria com financiamento a 90%, Melhor Turismo 2020 (para o setor da hotelaria e turismo), e o MOVE PME (para todos os setores de atividade).

A participação na sessão é gratuita, carecendo apenas de inscrição obrigatório no portal da NERSANT, em www.nersant.pt. Mais informações podem ser obtidas junto do Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos, através dos contactos [email protected] ou 249 839 500.