NERSANT promove cursos de formação para empresas

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém tem à disposição das empresas e activos da região, 22 cursos em 11 áreas de formação, que permitem actualizar e reciclar conhecimentos e competências. As empresas que inscrevam os seus colaboradores podem beneficiar de descontos, caso adquiram um pack de formação.

O plano de formação 2018 da NERSANT permite dar resposta a um leque alargado de necessidades de formação, possibilitando às empresas e aos activos da região investir no seu desenvolvimento profissional e pessoal. No âmbito deste plano, estão contempladas acções de formação nas áreas de Línguas, Comércio, Marketing e Publicidade, Gestão e Administração, Enquadramento na Organização, Informática, Indústrias Alimentares, Produção Agrícola, Saúde, Proteção de Pessoas e Bens e Segurança e Higiene no Trabalho.

Para as suas empresas associadas (com quotização regularizada), a NERSANT elaborou packs de formação que podem ser adquiridos com desconto: as que adquirirem um pack de formação de até 100 horas (inclusive), terão um desconto de 15%, as que adquirirem um pack entre 101 e 200 horas, terão um desconto de 25% e as que adquiram um pack de formação com mais de 200 horas, beneficiam de um desconto de 35%.

Os cursos de formação da NERSANT respondem à obrigatoriedade legal de cada entidade patronal prestar formação aos seus colaboradores (35 horas anuais por colaborador), pelo que as empresas que ainda não cumpriram esta obrigação, deverão apressar-se a fazê-lo. As inscrições nos cursos da NERSANT podem ser feitas online, em www.nersant.pt, local onde poderão ainda consultar a calendarização completa das ações.

Para mais informações, os interessados podem contactar o Departamento de Formação e Qualificação da associação através dos contactos [email protected] ou 249 839 500.